Mesmo com Darlan inspirado, Brasil é superado pela Itália na estreia

Jogadores da Seleção Brasileira de vôlei - Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP

A Seleção Masculina de vôlei estreou nos Jogos Olímpicos de Paris na manhã deste sábado, 27, contra a Itália e saiu derrotada pelo placar de 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 27/25, 18/25 e 25/21. Em uma partida equilibrada, o Time Brasil até teve boas oportunidades, mas abriu espaço para os italianos, que souberam fechar os sets com categoria. O duelo foi marcado pela ótima atuação do oposto Darlan, que marcou 25 pontos.

A partida foi válida pelo grupo B, onde ainda enfrenta a Polônia, na quarta-feira, 31, às 4h, e Egito, na sexta-feira, 2, no mesmo horário do duelo anterior. Para avançar de fase, a Seleção precisará ficar na segunda colocação, ou, pelo menos, ter uma das melhores campanhas entre terceiros colocados.

Na primeira parcial, os brasileiros até conseguiram colocar uma boa vantagem, aproveitando o momento abaixo dos italianos, que demoraram para entrar no jogo. Entretanto, na reta final do set, os adversários notaram a ansiedade do Brasil e souberam fechar o set com maestria, em 25/23.

Embalados pelo bom momento, a equipe europeia começou melhor o segundo set, abrindo uma boa vantagem. Porém, após tempo técnico pedido pelo treinador Bernardinho, os brasileiros recuperaram a confiança e voltaram a assustar os italianos. Na reta final da parcial, o Brasil encarou um set-point dos adversários, mas souberam virar e ficaram com a vantagem. Entretanto, após um saque na rede de Flávio, a Itália voltou a ficar à frente e abriu 2x0.

Brazil's #28 Darlan Ferreira Souza celebrates a point during the men's preliminary round volleyball match between Italy and Brazil during the Paris 2024 Olympic Games at the South Paris Arena 1 in Paris on July 27, 2024. (Photo by Natalia KOLESNIKOVA / AFP) | Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP

No terceiro set, o Brasil se recuperou e não deu espaços para os italianos, conseguindo aproveitar o ótimo momento de Darlan, grande responsável pela vitória no set. Assim, podendo empatar o jogo, os brasileiros não aproveitaram a oportunidade e viram os adversários recuperarem os bons momentos, fechando o jogo.



Esta foi a primeira derrota da Seleção masculina de vôlei desde o ano de 1996, nos jogos de Atenas. Sendo assim, quebrando um tabu de 28 anos sem sofrer com o revés na estreia da competição. Após o duelo, o treinador Bernardinho analisou o duelo e declarou frustração.

"O jogo foi muito igual. Olimpíadas são isso. Não pode baixar. A frustração é porque criamos chances e não conseguimos aproveitar", disse o treinador ao Sportv.