Alcaraz e Djokovic atropelam na estreia e avançam à segunda fase

Cralos Alcaraz, tenista espanhol - Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

O espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, se classificou para a segunda rodada do torneio olímpico de tênis dos Jogos de Paris 2024, ao derrotar com tranquilidade o libanês Hady Habib neste sábado, 27. Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1, em uma hora e dez minutos.

Alcaraz chega a Paris depois de vencer Roland Garros e Wimbledon este ano, volta à quadra ainda neste sábado, ao lado de Rafael Nadal, para enfrentar os argentinos Andres Molteni e Máximo Gonzalez no torneio de duplas.

Na chave de simples, Alcaraz é um dos favoritos ao lado do sérvio Novak Djokovic, dada a ausência do número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, devido a uma amidalite.

Além do espanhol, a rodada também teve o protagonismo de Djokovic, que derrotou o australiano Matthew Ebden. O resultado foi um atropelo de 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-1, em apenas 48 minutos.

Campeão de 24 Grand Slams, o sérvio busca seu primeiro ouro olímpico em Paris, um dos poucos títulos que faltam em seu currículo. Na segunda rodada, Djokovic pode ter um duelo épico contra o espanhol Rafael Nadal, que estreia no domingo contra o húngaro Marton Fucsovics.