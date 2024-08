Ana Sátila avança às semifinais da canoagem; Pepê é eliminado

- Foto: Luiza Moraes / COB

No primeiro dia oficial dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, os atletas Ana Sátila e Pedro Gonçalves, ambos da Canoagem Slalom, representaram o Brasil. Os canoístas competiram na manhã deste sábado, 27, e ficaram com resultados diferentes. Enquanto Ana, na K1, fez uma ótima prova e avançou às semifinais, o conterrâneo não conseguiu qualificar na C1.

Os atletas tiveram duas descidas, ficando com o melhor tempo delas. Enquanto a brasileira ficou na 14ª colocação, com um tempo de 96.88, Pepê não avançou, ficando na 18ª colocação e apenas 16 atletas avançaram. Sátila disputará a semifinal feminina será neste domingo, às 10h30.

Apesar da eliminação, a caminhada do brasileiro ainda não terminou, já que voltará às águas nesta terça-feira, 30, para as eliminatórias do caiaque, categoria em que chega mais preparado. Após o resultado, o canoísta revelou que utilizou da série para chegar mais preparado no k1. Além disso, garantiu estar no melhor momento e colocará toda a preparação na água.

"Usamos essa prova única e exclusivamente com a ambição de treinar e de fazer a pista mais que os outros concorrentes. O que não é permitido, mas eu poderia competir nessa categoria. Nosso objetivo foi cumprido: tirar essa estreia olímpica, foi um treino de luxo com essa arquibancada lotada. Agora é descansar e ativar o modo K1, com toda essa bagagem que tivemos na prova de C1. Estou no melhor momento, fizemos a melhor preparação possível e é colocar tudo na água e ser feliz", disse o atleta.

Ana Sátila está na sua quarta Olimpíadas e vive ótimo momento na carreira. Para ir em busca da medalha, a canoísta concluiu que tem alguns ajustes, mas guardará a energia, visando fazer uma boa prova neste domingo.



"Foi um excelente começo. Claro que estrear nas Olimpíadas é sempre muito diferente. Me senti muito bem e é o que me deixa mais contente de estar relaxada e preparada com muita energia para fazer minhas descidas. Tenho alguns detalhes a melhorar e é guardar toda a energia para amanhã", finalizou Ana.