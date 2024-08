Natação: Brasileiro bate recorde sul-americano, mas fica em 5° lugar

- Foto: Satiro Sodré/CBDA

O brasileiro Guilherme Costa disputou a final dos 400m livres da natação na tarde deste sábado, 27, e bateu o recorde sul-americano na categoria. Entretanto, apesar da marca histórica, o Cachorrão, como é chamado, ficou na 5ª colocação e não conseguiu ir ao pódio dos Jogos Olímpicos de Paris.

Após o resultado, o atleta demonstrou frustração e demonstrou estar bastante abalado, caindo no choro após sair da piscina. O tempo do brasileiro foi de 03:42.56, dois segundos abaixo do tempo nas qualificatórias, que ocorreram nesta manhã.

A medalha de ouro ficou com Lukas Martens, da Alemanha, com 3:41,78, seguido por Elijah Winnington, com 3:42.50 e Kim Woomin, com 3:42.76. Vale lembrar que, com o tempo percorrido, Guilherme conseguiria a medalha de ouro, nesta mesma prova, na última edição dos Jogos, em Tóquio-2020.

"Eu sabia que tinha que crescer muito no meio da prova, eu apostava muito nos meus últimos 50m, acho que eu acertei a prova quase inteira, mas faltou...Acabei não conseguindo fechar a prova como eu sempre fecho. Não quero sentir isso nunca mais", disse o atleta ao Sportv.

Ainda em Paris, Cachorrão disputa mais quatro provas, são: 200m, 800m, 4x200m livre e a maratona aquática. Desta maneira, apesar da 'derrota', o sonho da medalha segue vivo para o brasileiro.

Nesta mesma prova, porém na categoria feminina, Maria Fernanda Costa finalizou na 7ª colocação, com um tempo de 04:03.53. A atleta colocou o Brasil na final desta categoria após 76 anos.



“Vim pra disputar, pra competir. Ainda não cheguei lá, mas essa final só me deu mais certeza de que eu posso, que eu vou estar lá um dia. Sou eu contra a água, eu contra o relógio e a final me deu a certeza de que eu posso competir com elas um dia”, disse a brasileira após o resultado.