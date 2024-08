Saldo positivo! Brasil tem finalistas no Judô e canoagem slalom

- Foto: Luiza Moraes/COB

A Delegação Brasileira iniciou com tudo o segundo dia oficial dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Pelo judô, Willian Lima, da categoria 66kg, se classificou à final ao derrotar Gusman Kyrgysbayev, do Cazaquistão, por um ippon, a pontuação máxima da modalidade. Já na canoagem Slalon, a veterana Ana Sátila classificou na 5ª colocação nas semifinais, com um tempo de 102.23.

Desta maneira, além de Rayssa Leal, que está na final do skate street, o Brasil ainda tem mais duas chances de somar medalhas e quem sabe o primeiro lugar do pódio.

| Foto: Wander Roberto/COB

Na canoagem, categoria K1, Sátila conseguiu fazer uma descida limpa, sem sofrer penalidades e conseguindo o quinto melhor tempo, quatro posições atrás da alemã Ricarda Funka, com 97.31. A final será ainda neste domingo, às 12h45 (Horário de Brasília).



No tatame, o resultado foi tão bom quanto, tendo em vista que o Brasil já tem a primeira medalha garantida. Por ser finalista, mesmo em caso de derrota, Willian já poderá contar com, pelo menos, uma medalha de prata no seu currículo. A final será ainda nesta tarde, sem horário definido.