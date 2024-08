Rayssa Leal avança à final do skate street; Pamela e Gabi caem

Rayssa Leal durante classificatórias - Foto: Gaspar Nóbrega/COB

A brasileira Rayssa Leal garantiu a sua participação em mais uma final de Jogos Olímpicos no skate street. Na manhã deste domingo, a Fadinha, como é conhecida, ficou na 7ª colocação nas classificatórias, ao somar 241,43 pontos, com direito a nota mais alta dos Jogos Olímpicos, um 92.68 na sua 3ª manobra.

A atleta de 16 anos, que já está na sua 2ª participação olímpica, soma uma medalha de prata no currículo, nos Jogos de Tóquio-2020. Agora em Paris, a brasileira se encontra como uma das favoritas a medalha de ouro, podendo subir mais um degrau no pódio.

A Fadinha teve um começo ruim nas duas primeiras voltas, afirmando ter sentido a pressão e chorado após os resultados. Entretanto, embaladas pelos brasieliros presentes no Parque Urbano La Concorde, Rayssa conseguiu fazer três manobras excelentes, recuperando a confiança e avançando.

Por outro lado, Pamela Rosa e Gabi Mazzeto não conseguiram ficar entre as oito melhores skatistas do street e não avançaram. Enquanto Pamela ficou com 205,23 na nota geral, em 16º lugar, Gabi terminou com somatório de 144,35, na 19ª posição.

A final do skate street será ainda neste domingo, com previsão de início para às 12h, pelo horário do Brasil. As transmissões da disputa serão feitas no Sportv, Globo e CazeTV.