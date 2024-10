Baiana brilha e conquista medalha no Brasileirão de Ginástica Rítmica

Keila Santos, atleta baiana, conquistou medalha de bronze no aparelho bola na categoria elite - Foto: Raphael Muller / AG. A TARDE

A Bahia foi palco da Copa Brasil de Conjuntos Juvenil e do Brasileirão de Ginástica Rítmica Adulto no último fim de semana, e contou com uma representante local no pódio. A atleta baiana Keila Santos, de 16 anos, brilhou e conquistou a medalha de bronze no aparelho bola, na categoria elite.

Apesar de ser a primeira participação da ginasta na categoria, ela não se intimidou e foi pra cima. "Estou bastante feliz por ter conquistado essa medalha que é fruto de muita dedicação. Agradeço imensamente à todos que estiveram na Arena, além da minha técnica Josy Coelho, minha família e a FBG. Estou com a sensação de dever cumprido", expressou.

As competições foram promovidas pela Confederação Brasileira de Ginástica, com patrocínio oficial das Loterias Caixa e contaram com apoio da Federação Bahiana de Ginástica (FBG) e do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

Veja o ranking do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica - Elite:

Arco:

🥇Maria Eduarda Alexandre - AGITO/PR;

🥈Geovanna Santos - INCESP/ES;

🥉Ana Luísa Neiva - Escola de Campeãs/ES.

Bola:

🥇Geovanna Santos - INCESP/ES;

🥈Maria Eduarda Alexandre - AGITO/PR;

🥉Keila Santos - GORBA/BA.

Maças:

🥇Maria Eduarda Alexandre - AGITO/PR;

🥈Geovanna Santos - INCESP/ES;

🥉Ana Luísa Neiva - Escola de Campeãs/ES.

Fita:

🥇Geovanna Santos - INCESP/ES;

🥈Ana Luísa Neiva - Escola de Campeãs/ES;

🥉Samara Sibin - AGITO/PR.

Confira o ranking da Copa Brasil Loterias Caixa de Conjuntos Juvenil:

🥇 Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP;

🥈 Esperia/SP.