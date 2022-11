Baiana vence maratona e leva mensagem em defesa do hidrogênio verde

No último sábado, 19, a baiana Núbia de Oliveira foi campeã da meia maratona de Essen, na Alemanha. A atleta faz parte da Seleção Brasileira de Atletismo e começou uma turnê internacional após ser anunciada como Embaixadora da Quinto Energy para o Clima, Esporte e Inclusão Social.

A baiana terminou a prova mostrando uma bandeira que tinha uma mensagem com apelo em defesa das energias renováveis. "Running to bring from Brazil the green energy the world needs. #H2V Now".

A cidade de Essen foi escolhida por uma comissão da Quinto Energy pelo simbolismo ambiental do município alemão que fica no Vale do Ruhr, na Renânia do Norte-Vestfália. A cidade tinha uma das maiores minas de carvão do mundo e era conhecida como "coração cinzento" da Alemanha, e depois passou por uma verdadeira transição ambiental, chegando a ser eleita em 2017 como a "Capital Verde" da Europa.

Essa turnê de Núbia está sendo considerada como um dos primeiros sinais da energia verde do Brasil que chega à Alemanha, diante das tratativas da Quinto Energy com os alemães para exportação de hidrogênio verde.