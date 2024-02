Baianão: Barcelona de Ilhéus vence Jacuipense e encosta na liderança | A TARDE

O Barcelona de Ilhéus entrou em campo neste domingo, 4, e venceu o Jacuipense pelo placar de 1x0, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Baiano de 2024. O único gol marcado no Estádio Mário Pessoa foi feito pelo atacante Dionas Bruno, ainda na primeira etapa.

O resultado coloca o Barcelona na 2ª colocação da tabela, com os mesmos 10 pontos que o Bahia, garantido na primeira colocação pelo critério de saldo de gols, e joga o Vitória para a 4ª colocação, com 9 pontos. Enquanto isso, a derrota acende um sinal vermelho ao Jacupa, que está na 7ª colocação, com um ponto a mais que o Bahia de Feira, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Após o apito final, o artilheiro e craque da partida deu entrevista à TVE, emissora oficial do campeonato, e falou sobre o confronto, elogiando a equipe adversária e deixando claro a importância de ter garantido os três pontos.

"A gente sabia que seria um jogo muito difícil. A equipe adversária é muito qualificada, mas graças a Deus a gente foi muito feliz em fazer um grande jogo e buscar os três pontos, que é o mais importante para o decorrer da competição para a gente. Então, estou muito feliz, quero dedicar este gol a minha esposa e a minha filha, que veio para o estádio pela primeira vez e deu sorte" disse Dionas.

Até o atual momento do Baianão, a equipe de Riachão do Jacuípe não conseguiu pontuar fora de casa, perdendo para Juazeirense e Itabuna anteriormente. Desta forma, Juan, camisa 9 do Jacuipense, falou sobre a situação e como reverter a campanha ruim.

"Infelizmente a gente não 'tá' conseguindo pontuar fora de casa, mas agora é trabalhar. Temos 10 a 12 dias de descanso, pegamos uma tabela muito puxada, agora é trabalhar e corrigir os erros. Temos duas partidas dentro de casa, que será essencial pontuar se quisermos classificar dentro da competição" disse o camisa 9 do Jacuipense.