Baianão: De virada, Atlético vence o Itabuna fora de casa | A TARDE

A bola rolou para o segundo jogo da 1ª rodada do Campeonato Baiano na noite deste domingo, 14, em Ilhéus, no Estádio Mário Pessoa. O mandante Itabuna foi superado pelo Atlético de Alagoinhas por 2 a 1, de virada. Silvano abriu o placar para o Dragão do Sul, mas Giancarlo e Ruan Teles viraram o placar para o Carcará.

O volante Alex Galo, do Atlético de Alagoinhas, celebrou a conquista dos três pontos fora de casa e a estreia na competição com o pé direito.

“A gente vem com uma missão, com foco e a gente sabe o que quer dentro da competição. A gente estreou com o pé direito, com vitória. Era o que a gente almejava, era o nosso objetivo e a equipe toda está de parabéns”, declarou o camisa 8 à TVE.

Já pensando em reabilitação, o Itabuna agora se prepara para encarar o Jacobina, fora de casa, às 19h15 de quinta-feira, 18. Por outro lado, o Atlético vai estrear em Alagoinhas, no Carneirão, contra o Bahia, no próximo domingo, às 16h. As duas partidas são válidas pela segunda rodada do Campeonato Baiano.