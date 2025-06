Baianão Série B: Itabuna segue imbatível e Conquista entra no G-4

Invicto, Itabuna celebra mais uma vitória na Série B do Baianão - Foto: Reprodução / Instagram / @itabunaecoficial

A 5ª rodada do Campeonato Baiano da Série B movimentou as praças esportivas do estado no último fim de semana. A torcida do Itabuna segue em lua de mel com o time, já que o time do sul do estado segue imbatível. A surpresa da rodada foi o Vitória da Conquista, que entrou no G-4 pela primeira vez.

A rodada foi iniciada no último sábado, 24, com o clássico entre Fluminense de Feira e Bahia de Feira, disputado no Joia da Princesa e que terminou empatado por 1 a 1. Luan abriu o placar para o Touro em cobrança de pênalti, enquanto Ronan, também em uma penalidade, empatou. O Tremendão segue na vixce-liderança, com 11 pontos, enquanto o Flu é o terceiro, com oito.

Ainda sem vencer, o lanterna Teixeira de Freitas perdeu para o Vitória da Conquista por 1 a 0, no Mário Pessoa, em Ilhéus. O gol do jogo foi marcado por Eder. O Bode ainda desperdiçou um pênalti. Ainda assim, entrou no G-4 da segundona, com sete pontos.

Já no domingo, Ypiranga e Galícia empataram por 1 a 1, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Araújo fez o gol Do Mais Querido e Palácios decretou a igualdade. As equipes somam seis pontos, ficando na 5ª e 6ª posições, respectivamente.

No Jóia da Princesa, SSA FC e Leônico empataram por 1 a 1. Arthur Caculé abriu o placar para a Pantera e Rickson igualou o marcador. O SSA é o 7º colocado com cinco pontos, enquanto o Moleque Travesso vem uma posição abaixo, com quatro pontos ganhos.

No clássico do sul do estado, o Itabuna mostrou que é o melhor time do campeonato ao bater o Grapiúna por 2 a 0, no José Rocha, em Jacobina, com gols de Vinícius Amaral e Aisley Victor. Líder absoluto com 100% de aproveitamento, o Dragão soma 15 pontos com cinco vitórias consecutivas. Com campanha ruim, o Bem-Te-Vi do Sul é o penúltimo, com um pontinho.

Confira os jogos da 6ª da Série B do Campeonato Baiano

Sábado (31/05)

Teixeira de Freitas x Bahia de Feira – Mário Pessoa, 15h

Fluminense de Feira x Teixeira de Freitas – Joia da Princesa, 15h

Bahia de Feira x SSA FC – Arena Cajueiro, 15h

Domingo (01/06)

Vitória da Conquista x SSA FC – Lomanto Júnior, 15h

Leônico x Galícia – José Rocha, 15h

Itabuna x Ypiranga - Joia da da Princesa, 15h