Baianão Sub-15 e Sub-17: Definidos os confrontos das quartas de final

Baianão Sub-15 e Sub-17 - Foto: Hilton Oliveira/ EC Jacuipense

A primeira fase do Campeonato Baiano Sub-15 e Sub-17 chegou ao fim neste sábado, 7, definindo os clubes que avançam para as quartas de final das competições. Oito equipes de cada categoria seguem na disputa pelo título, demonstrando o alto nível das categorias de base no futebol baiano.

No Sub-15, os classificados são Bahia, Vitória, Estrela de Março, Conquista, SSA, FSA, ECPPVC e Galícia. Já no Sub-17, avançaram Bahia, Jacuipense, Vitória, Estrela de Março, SSA, ECPPVC, Conquista e Galícia.

Com a definição dos classificados, os confrontos das quartas de final foram organizados de acordo com a ordem da classificação geral. No Sub-15, o Bahia enfrentará o Galícia, o Vitória medirá forças com o ECPPVC, o Estrela de Março jogará contra o SSA, e o Conquista duela com o FSA. No Sub-17, os confrontos são Bahia x Galícia, Jacuipense x Conquista, Vitória x ECPPVC, e Estrela de Março x SSA.

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) ainda divulgará a tabela completa, com as datas, locais e horários das partidas que definirão os semifinalistas do Baianão Sub-15 e Sub-17.

Confrontos das Quartas de Final:

Sub-15:

Bahia x Galícia

Vitória x ECPPVC

Estrela de Março x SSA

Conquista x FSA

Sub-17:

Bahia x Galícia

Jacuipense x Conquista

Vitória x ECPPVC

Estrela de Março x SSA