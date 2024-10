Barça está disposto a pagar £60 milhões por jogador acusado de estupro

Mason Greenwood defendendo as cores do Getafe - Foto: AFP

Mason Greenwood, ex-jogador do Manchester United, tem atraído a atenção de grandes clubes europeus após uma temporada impressionante no futebol espanhol. O atacante de 22 anos, em 2022, foi preso após ser acusado de estupro e agressão contra sua esposa, o que resultou em seu afastamento do elenco do Manchester United, clube que defendia no período.

O jovem atacante ficou sem atuar por mais de um ano, entre setembro de 2022 e janeiro de 2023, mas após se destacar em um empréstimo ao Getafe na última temporada, está na mira do Barcelona, que enviou scouts para acompanhar suas atuações em quatro jogos até agora.

O clube catalão está preparado para apresentar uma oferta que pode chegar a £60 milhões, considerando a contratação de Greenwood como uma prioridade para o próximo verão, conforme o jornal inglês The Sun. Atualmente o jogador defende o Olympique de Marselha. da França.

A trajetória de Greenwood, no entanto, não tem sido fácil. Em 2022, ele foi preso após ser acusado de estupro e agressão contra sua esposa, o que resultou em seu afastamento do elenco do Manchester United. O jovem atacante ficou sem atuar por mais de um ano, entre setembro de 2022 e janeiro de 2023, até que as acusações foram retiradas em fevereiro do ano passado. Este período difícil levou a uma reavaliação de sua carreira, mas o jogador se reergueu e voltou a mostrar seu talento em campo.

O Barcelona não é o único interessado. O Paris Saint-Germain também está de olho no jovem atacante, que se encaixa perfeitamente no perfil do time, em busca de reforços para o ataque. Fontes confirmam que o PSG também enviou seus olheiros para avaliar o desempenho de Greenwood, que tem mostrado um início de temporada promissor. Caso uma disputa se desenhe entre os dois clubes, o PSG estaria em condições de igualar qualquer oferta feita pelo Barcelona.

Informações de dentro do clube francês revelam que Greenwood se adaptou bem ao estilo de vida na França e que ele estaria aberto à possibilidade de permanecer no país a longo prazo. “Mason ama a França. Ele foi muito bem recebido e está desfrutando de sua experiência na liga”, revelou uma fonte próxima ao jogador, informa o veículo.

Além do Barcelona e do PSG, outros gigantes europeus, como Atlético de Madrid e Bayern de Munique, também manifestaram interesse em Greenwood, embora não tenham enviado scouts para observá-lo nesta temporada.