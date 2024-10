Wagner Leonardo lamenta revés no Sul e diz: "Necessitamos pontuar"

O capítão Wagner Leonardo fez o gol rubro-negro na derrota por 3 a 1 para o Internacional - Foto: Reprodução / Premiere

Após uma sequência de duas vitórias consecutivas na Série A, o Vitória foi superado pelo Internacional por 3 a 1, no último domingo, 29, no Estádio Beira-Rio, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Autor do gol rubro-negro em Porto Alegre, o zagueiro Wagner Leonardo destacou a dificuldade da partida e reconheceu que a equipe poderia ter sido mais eficiente, já que criou oportunidades no segundo tempo de jogo.

“Jogar no Beira-Rio não é fácil. Primeiro tempo a gente suportou bem, mas infelizmente uma fatalidade. Poderíamos ter levado o empate para o vestiário. Segundo tempo a gente cresce no jogo, mas o Inter foi mais eficiente”, disse o camisa 4 ao canal Premiere.

Leia mais:

>> "Fomos muito superiores", destaca Carpini do segundo tempo do Vitória

>> Terceiro cartão amarelo tira Machado de jogo contra o Atlético-MG

Mesmo com o revés no Rio Grande do Sul, o capitão da equipe afirma que o time está preparado para os confrontos em seguida pelo Brasileirão. No próximo sábado, 5, o time de Thiago Carpini fará outro jogo fora de casa, desta vez contra o Atlético-MG, às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

“Estamos bem preparados para o que vem pela frente. Sabemos que necessitamos pontuar. Vamos trabalhar bem essa semana, agora é pensar no Atlético que a gente precisa pontuar”, concluiu Wagner Leonardo.

Mesmo com o resultado negativo, a rodada ajudou o Vitória. O time vermelho e preto segue fora da zona de rebaixamento, onde segue na 16ª colocação, com os mesmos 28 pontos em 28 jogos.