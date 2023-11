Barça vence de virada e classifica; Dortmund se aproxima da liderança | A TARDE

A fase de Grupos da UEFA Champions League 23/24 já está na sua reta final, iniciando, nesta terça-feira, 28, a penúltima rodada. Com alguns clubes garantidos nas oitavas, cada vez sobra menos vagas para para quem sonha disputar o mata-mata da 'orelhuda'.

Para abrir a rodada, no primeiro horário do dia, a Lazio venceu o Celtic dentro de casa, o que posteriormente garantiria a vaga da equipe italiana às oitavas. Enquanto isso, no mesmo instante, pelo grupo H, o Shakhtar Donetsk venceu o Antuérpia, que segue na lanterna, pelo placar mínimo.

No grupo da morte, PSG recebeu o Newcastle em Paris e acabou tropeçando, empatando com o placar de 1x1. No mesmo momento, ainda no grupo F, Milan jogou contra o Borussia Dortmund na Itália, finalizando o marcador em 3x1 a favor da equipe da Alemanha.

Outro jogaço da rodada foi entre Barcelona e Porto, que garantiu a classificação da equipe catalã ao vencer de virada por 2x1. No último grupo do alfabeto da Champions, o atual campeão, o Manchester City venceu do Leipzig, da Alemanha, por 3x2 após uma virada impressionante.

Grupo E:

O grupo E garantiu os seus classificados na tarde desta terça-feira, 28, com as vitórias da Lazio e do Atlético de Madrid. Por outro lado, a definição do primeiro e do segundo colocado ficará para a última rodada, em um confronto direto entre as equipes, que acontecerá entre os dias 12 e 13 de dezembro.

Na Itália, o nome do jogo foi o Ciro Immobile, que balançou as redes duas vezes, sendo o responsável pelo placar. Os dois gols viram já na reta final do confronto, o primeiro aos 37 da segunda etapa e o segundo aos 40, com assistência do Isaksen.

No segundo horário do dia, o Atlético de Madrid garantiu mais uma rodada na liderança do grupo ao vencer o Feynoord com uma ajudinha dos próprios holandeses. Aos 14 minutos do confronto, Geertruida marcou um gol contra abrindo o placar a favor da equipe adversária. Já na segunda etapa, Mario Hermoso também deixou o dele, seguindo por Mats Wieffer diminuindo a diferença, que não demorou para ser ampliada novamente, com um gol contra feito por Santiago Giménez, encerrando o placar em, 3x1.

Grupo F:

Carregando o peso de ser o grupo da morte, Borussia Dortmund, PSG, Milan e Newcastle promoveram emoção à todo amante do futebol e desta competição tão tradicional.

No Parque dos Príncipes, na França, o PSG recebeu o Newcastle desejando esquecer o confronto de ida da fase. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Ainda no primeiro tempo, exatamente aos 24, Alexandre Isak marcou um belo gol pelo lado direito, que veio à ser alterado no fim do jogo, quando Mbappe marcou de pênalti e arrancou um empate dos ingleses.

Pelo segundo confronto, o Milan, que tem sete orelhudas, recebeu o Borussia Dortmund, que garantiu a classificação às oitavas e a liderança do grupo ao vencer em pleno San Siro por 3x1. Após ver Olivier Giroud perder um pênalti para os rossoneros, o alemão Marcos Reus não desperdiçou a mesma oportunidade e abriu o placar a favor do Dortmund. Próximo ao fim do primeiro tempo, a equipe italiana empatou com Chukwueze ao receber uma bela assistência do lateral Davide Calabria.

Na segunda etapa, o Dortmund deixou claro o porquê é o líder do 'grupo da morte' e não demorou para retomar a vantagem e até mesmo amplia-la. Jamie Bynoe-Gittens marcou o primeiro aos 14 do segundo tempo, já Adeyemi fechou o placar para os alemãs em 3x1.

Desta forma, o Dortmund segue na liderança com 10 pontos, enquanto o PSG vem na segunda posição com seis pontos, já o Newcastle somou apenas cinco, assim como o Milan. Fora o Borussia que já garantiu a vaga, todas as equipes o grupo chegam à última rodada com chance de oitavas.

Jogadores do Borussia comemoram vitória sobre o Milan | Foto: Marco BERTORELLO / AFP

Grupo G



Sem chances de classificação, mas disputando uma vaga para Europa League (UEL), Young Boys e Estrela Vermelha se enfrentaram na Suíça, com vitória dos donos da casa. Nedeljkovic marcou contra a favor do Young Boys ainda aos 8 minutos da primeira etapa, que ainda aos 30 minutos marcou o segundo com Lewin Blum, encerrando o placar da partida. Desta forma, a equipe da Suíça garantiu sua vaga para a UEL.

Contra os atuais campeões, o Leipzig colocou uma bela vantagem de 2x0 com Openda ainda no primeiro tempo. Entretanto, o Manchester City voltou para o segundo tempo com vontade e marcou o primeiro aos 9 minutos com Erling Haaland. A equipe inglêsa não demorou para balançar as redes novamente, 16 minutos depois, Phil Foden deixou o placar tudo igual, para Julian Alvarez decretar a virada na reta final da partida.

Jogadores do City comemoram resultado positivo | Foto: Oli SCARFF / AFP

Grupo H

No primeiro horário do dia, o Shakhtar Donetsk venceu o Antuérpia dentro de casa com um gol marcado ainda nos primeiro minutos por Mykola Matviyenko, Que encerrou o placar pelo resultado mínimo. Desta forma, A equipe ucraniana chega na última rodada buscando a vaga para o mata-mata.

Para encerrar, o Barcelona recebeu o Porto dentro de casa precisando vencer para garantir a classificação e quebrar o tabu dos últimos dois anos em que ficou na fase de grupos. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o brasileiro Pepe abriu o placar após diversas defesas do goleiro Iñaki Peña. Na sequência, 2 minutos depois, João Cancelo realizou uma bela jogada individual e marcou um golaço, finalizando cruzado ao canto direito.

Na segunda etapa, o Barça voltou melhor e teve chance de virar com o brasileiro Raphinha, que acabou sendo interceptado. Mas não demorou para os torcedores do clube espanhol soltarem o grito, quando, novamente, em uma jogada de Cancelo, João Felix recebeu dentro da área e finalizou ao gol, virando o placar.

Desta forma, o Barcelona garante a vaga nas oitavas. Enquanto isso, Porto e Shakhtar disputarão a segunda vaga na última rodada, que será entre os dias 12 e 13 de dezembro.