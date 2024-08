Barcelona coloca Vitor Roque no mercado e estipula preço milionário

Vitor Roque tem salário milionário no Barcelona - Foto: Pau Barrena/AFP

O Barcelona tomou uma decisão importante sobre o futuro de Vitor Roque. Segundo informações divulgadas pelo jornal "Marca", a diretoria do clube catalão comunicou ao empresário do jogador, André Cury, na última semana, que o atacante está disponível para negociações. A saída do jovem atleta, contratado no início do ano, está prestes a se concretizar.

O Barcelona estaria aberto a diferentes possibilidades, aceitando tanto a venda definitiva quanto o empréstimo de Vitor Roque. Caso opte pela venda, o clube pretende fixar o valor em 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 180 milhões). A meta é definir o destino do jogador até a próxima semana, evitando prolongar a incerteza sobre sua permanência.

Leia mais:

Quando começam as Paralimpíadas? Confira datas e modalidades

Com EUA na liderança, Brasil termina Olimpíada de Paris na 20ª posição



A decisão de negociar o atacante tem como um dos principais motivos a situação financeira delicada do clube. Para poder inscrever Vitor Roque no elenco da próxima temporada, o Barcelona precisaria realizar ajustes na folha salarial, um desafio que o clube ainda enfrenta.



Desde sua chegada ao Barcelona, vindo do Athletico-PR, Vitor Roque teve poucas oportunidades de mostrar seu talento em campo. O atacante disputou 14 partidas e marcou apenas 2 gols com a camisa azul e grená, números que não corresponderam às expectativas iniciais.