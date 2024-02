"Bastante focado", diz Luciano Juba sobre estreia na Copa do Brasil | A TARDE

Após o encerramento do treino, Luciano Juba concedeu entrevista na manhã desta terça-feira, 20, no CT Evaristo de Macedo e comentou sobre diversos assuntos. Entre eles, a derrota para o Vitória no Baianão, a sua maneira de jogar, sendo uma atleta polivalente, e também a expectativa de responsabilidade da estreia na Copa do Brasil, que será na quarta-feira, 21.

Questionado sobre a avaliação do confronto diante do maior rival, Juba disse que a equipe não fez um bom jogo e afirmou que não conseguiram impor o ritmo que costumam fazer. Entretanto, garantiu que está focado para o confronto de amanhã.

“A gente assimilou que não fizemos um bom jogo, aquele que estamos acostumados a fazer. Conseguimos virar o jogo, mas não conseguimos impor nosso ritmo de jogo e tomamos a virada. Agora é trabalhar e estar focado para o jogo de amanhã”, disse o atleta.

Por falar em Copa do Brasil, o Esquadrão disputa a primeira fase da competição contra o Moto Club, no Maranhão. Desejando deixar o revés no passado, o jogador afirmou que espera fazer um grande jogo.

“A gente tem que chegar lá e fazer um grande jogo. É um jogo de eliminação, então estamos bastante focados para que a gente consiga fazer um grande jogo e consiga a classificação”, garantiu.

Usado por Rogério Ceni de diversas maneiras, Juba é um típico jogador polivalente, já que consegue se adaptar como lateral-esquerdo e como atacante. Sobre as maneiras de jogar, o camisa 46 afirmou que treina para estar preparado para o que o professor pedir.

“O professor Rogério vem sempre falando comigo, me usando como lateral, mas também venho trabalhando pelo lado esquerdo na parte da linha da frente e às vezes pelo meio. O professor fala pra ficar sempre atento para estar disposto para atuar em qualquer posição das que estou treinando”, afirmou Luciano Juba.