VALE VAGA NA FINAL
Bayern x PSG: saiba onde assistir a semifinal da Champions League
Bayern precisa reverter derrota por 5 a 4 diante do PSG por vaga na final da Liga dos Campeões
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O segundo finalista da UEFA Champions League será conhecido nesta quarta-feira, 6. Bayern de Munique e Paris Saint-Germain voltam a se enfrentar, desta vez na Allianz Arena, em Munique, às 16h.
No confronto de ida, disputado na França, o PSG levou a melhor em um duelo movimentado e venceu por 5 a 4. Com isso, o Bayern precisa de uma vitória por dois gols de diferença para garantir vaga na decisão.
Mesmo diante do cenário adverso, o técnico Vincent Kompany confia na reversão do placar. Os alemães contam com a boa fase do trio ofensivo formado por Luis Díaz, Harry Kane e Olise.
Do outro lado, o PSG chega embalado pelos resultados recentes e firme no objetivo de conquistar o bicampeonato continental. O técnico Luis Enrique terá um desfalque importante: o lateral-direito Hakimi, que deixou o jogo de ida com um problema muscular. Zaïre-Emery deve ser o substituto.
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Para a partida, o Bayern também terá ausências. Estão fora os lesionados Gnabry, Raphäel Guerreiro, Ndiaye, Maycon Cardozo, Kiala e Mike, enquanto Karl é dúvida.
A provável escalação do Bayern é: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Musiala; Olise, Harry Kane e Luis Díaz.
Já o PSG não contará com Chevalier, Hakimi e Ndjantou. A equipe francesa deve iniciar com: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruíz e João Neves; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.
Onde assistir:
A partida terá transmissão da TNT, na TV fechada, e do HBO Max.
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