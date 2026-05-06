Bayern x PSG: saiba onde assistir a semifinal da Champions League

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Vale vaga na final! Bayern x PSG: veja tudo do jogão - Foto: INA FASSBENDER / AFP

O segundo finalista da UEFA Champions League será conhecido nesta quarta-feira, 6. Bayern de Munique e Paris Saint-Germain voltam a se enfrentar, desta vez na Allianz Arena, em Munique, às 16h.





No confronto de ida, disputado na França, o PSG levou a melhor em um duelo movimentado e venceu por 5 a 4. Com isso, o Bayern precisa de uma vitória por dois gols de diferença para garantir vaga na decisão.





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Mesmo diante do cenário adverso, o técnico Vincent Kompany confia na reversão do placar. Os alemães contam com a boa fase do trio ofensivo formado por Luis Díaz, Harry Kane e Olise.





Do outro lado, o PSG chega embalado pelos resultados recentes e firme no objetivo de conquistar o bicampeonato continental. O técnico Luis Enrique terá um desfalque importante: o lateral-direito Hakimi, que deixou o jogo de ida com um problema muscular. Zaïre-Emery deve ser o substituto.





Para a partida, o Bayern também terá ausências. Estão fora os lesionados Gnabry, Raphäel Guerreiro, Ndiaye, Maycon Cardozo, Kiala e Mike, enquanto Karl é dúvida.





A provável escalação do Bayern é: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Musiala; Olise, Harry Kane e Luis Díaz.





Já o PSG não contará com Chevalier, Hakimi e Ndjantou. A equipe francesa deve iniciar com: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruíz e João Neves; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.



Onde assistir:

A partida terá transmissão da TNT, na TV fechada, e do HBO Max.