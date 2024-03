Bem-estar: Educador físico oferece consultoria gratuita em Salvador | A TARDE

Num momento em que a maioria das pessoas tem suas rotinas agitadas, a busca pelo bem-estar acaba perdendo espaço diante do ritmo acelerado em que a vida passa. A prática regular da atividade física é essencial, mas é preciso também desafiar a mente para alcançar as metas estabelecidas e manter as conquistas a longo prazo.

Buscar uma vida mais saudável tanto fisicamente quanto mentalmente pode diminuir os níveis e efeitos do estresse no dia a dia, diminuir o risco de doenças e trazer mais disposição para lidar com nossas tarefas e responsabilidades.

Em Salvador, o educador físico Heider Miranda tem se destacado ao oferecer consultoria inicial gratuita para quem não tem motivação ou tempo de cuidar de seu bem-estar. Em seu método, ele integra o fortalecimento físico e mental. "Meu maior desejo é continuar impactando positivamente a vida das pessoas, ajudando-as a viverem com mais saúde e felicidade", contou Heider.

Na visão de Heider, a atividade física é um desafio, sobretudo, mental. E, mesmo quem nunca se exercitou, pode conquistar bons resultados em um programa simples de condicionamento físico, desde que mantenha a frequência das atividades. “Não há desculpas... Quem não pode pagar academia, pode praticar uma atividade física ao ar livre, fazer exercícios em casa. Só não pode se acomodar no sedentarismo”, defendeu o profissional.

A metodologia de Miranda é baseada em uma compreensão das necessidades individuais de seus clientes, reconhecendo a importância de entender suas especificidades genéticas e fisiológicas. Por meio de avaliações detalhadas, ele oferece um acompanhamento personalizado, garantindo resultados. "Meu objetivo vai além de simplesmente ajudar as pessoas a perderem peso ou ganhar músculos. Quero proporcionar uma mudança de mentalidade, de estilo de vida que seja sustentável e promova o bem-estar físico e mental", afirmou.



Uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, entre 1998 e 2018, mostrou que adotar uma frequência semanal de exercícios físicos promove uma redução considerável na mortalidade. Basicamente, uma rotina de 300 a 600 minutos semanais de atividade reduz significativamente o risco de morte entre 26% e 31%. Fazer entre 10 a 15 repetições diariamente já pode trazer muitos benefícios para a saúde.

“É um compromisso que a pessoa precisa aprender a ter com ela mesma. Quem reserva 15 minutos para cuidar de si, vai ter desempenho melhor em todos os outros aspectos da vida, na saúde, no campo emocional, profissional, nas relações interpessoais”, garantiu Miranda.

A professora Tatiana Marques da Cruz, 42, é uma das beneficiadas com a metodologia de Heider. Ela agora acredita que há algo mágico quando a determinação encontra o apoio certo. Para Tatiana, esse encontro aconteceu há quatro anos, quando ela se tornou aluna de Heider. Com 65 kg e lutando contra a hipertensão, ela se viu em uma encruzilhada de saúde até receber a recomendação de uma amiga para treinar com Miranda.



"Eu melhorei não só fisicamente, mas também psicologicamente. A gente faz acompanhamento todo mês. Agora eu já estou no meu peso ideal, estipulado pelo meu cardiologista e por ele também. Com atividade física, já consegui reduzir o remédio pela metade", pontuou a professora.