Betinho quer fazer história com o Barcelona no Baianão: "é possível" | A TARDE

Dois anos após disputar a semifinal do Campeonato Baiano pela primeira vez, o Barcelona tem novamente a chance de chegar à decisão. Assim como em 2022, contra o Jacuipense, a Onça Pintada perdeu o jogo de ida e precisa reverter o placar contra o Vitória para conquistar a vaga na final.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o técnico Betinho revelou que ainda acredita na classificação e está trabalhando para que o Barcelona consiga um feito histórico no Barradão.

“A semana de trabalho tem sido muito boa, mesmo com o resultado adverso que nós tivemos nesse primeiro jogo, a confiança continua alta, porque nós chegamos com méritos a essa semifinal. Nós sabíamos da dificuldade de enfrentar o Vitória, mas ao mesmo tempo nós perdemos um jogo, mas ainda faltam mais 90 minutos. Então, a semana está sendo trabalhada nesse sentido, que é possível”, contou ao Portal A TARDE.

“É difícil? Sim. Mas nós podemos ir até Salvador, no Barradão, onde eles já estão há algum tempo sem perder nenhum jogo e tentar reverter, seria um feito histórico para o Barcelona, para a cidade de Ilhéus, todo mundo falar desse feito histórico por anos e anos. Então, a semana está sendo trabalhada em cima disso”, complementou.

Para o jogo decisivo, o treinador não poderá contar com o volante Tauã, expulso na primeira partida. Ele havia entrado no lugar de Hadrian, que saiu machucado ainda na etapa inicial e ainda é dúvida para o duelo de volta.

“Para esse jogo eu vou com aquilo que eu achar que eu tenho de melhor. Eu falei para os jogadores que só vão para Salvador, quem durante a semana demonstrar realmente que acredita. E para que isso aconteça é o dia a dia de trabalho e eles estão se dedicando. O Hadrian ainda está no processo da contusão e nós estamos aguardando como ele vai se comportar. Perdemos o Tauã, mas nós temos um grupo. Eu não tenho dúvida que esse grupo vai a Salvador para cada um deles fazer o seu melhor e a gente conseguir essa classificação à final”, concluiu Betinho.

O jogo entre Vitória e Barcelona pela semifinal do Campeonato Baiano está marcado para as 16h de domingo, 17, no Barradão. Para conquistar a classificação, o Barcelona precisa vencer o Rubro-Negro por três gols de diferença. Se ganhar com diferença de dois gols, a vaga na final será decidida nos pênaltis.