Bia Ferreira ganha medalha de ouro na etapa da China da Copa do Mundo

Os dois anos afastada do ringue de competições não foram nada para Bia Ferreira - mais uma vez, a baiana subiu ao topo mais alto do pódio no boxe olímpico, conquistando o ouro na etapa da China da Copa do Mundo.

Além de marcar o retorno de Bia à modalidade em que se tornou uma das maiores referências do país, a medalha já dá um gostinho do que será o ciclo rumo às Olimpíadas de Los Angeles em 2028, próxima grande meta da carreira de Bia.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Bia havia se dedicado exclusivamente ao boxe profissional após conquistar a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024. Agora, decidiu retomar também o caminho olímpico e já voltou em alto nível, fazendo uma campanha perfeita com quatro lutas e quatro vitórias na China.

Campanha perfeita em novo peso

A mudança de categoria era uma das principais novidades no retorno de Bia Ferreira. A brasileira construiu sua trajetória mais vitoriosa nos 60kg, peso em que foi campeã mundial, medalhista de prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024.

Na etapa chinesa da Copa do Mundo, no entanto, competiu até 65kg. A nova divisão exige ajustes físicos, técnicos e estratégicos, mas a brasileira respondeu com autoridade. Venceu todas as quatro lutas que disputou e terminou a competição no lugar mais alto do pódio.

A final foi contra a inglesa Sacha Hickey, quinta colocada no Campeonato Mundial do ano passado. Bia venceu por decisão unânime dos árbitros, com os cinco juízes apontando triunfo da brasileira.

Retorno ao formato olímpico

Para Bia, muito além da adaptação ao novo peso, volta também exigiu readaptação ao ritmo do boxe olímpico. Diferentemente do profissional, em que os combates podem chegar a dez assaltos, as lutas olímpicas são disputadas em três rounds de três minutos.

Depois de quase dois anos focada no profissional, Bia precisou reencontrar a dinâmica mais curta e intensa do boxe olímpico, mas já provou que a transição foi rápida. A brasileira não apenas voltou a competir, como venceu uma etapa internacional relevante logo no início do novo ciclo.

Após Paris 2024, a baiana parecia concentrada no profissional, mas voltou atrás e recolocou os Jogos de 2028 como objetivo, anunciando seu retorno às Olimpíadas. Agora, o calendário de 2026 prevê duas etapas da Copa do Mundo, além da Superfinal, marcada para novembro, no Cazaquistão.

Bia Ferreira - Foto: COB

Brasil também conquista duas pratas

Além do ouro de Bia Ferreira, o Brasil teve outros dois representantes em finais na etapa da China da Copa do Mundo. Na categoria até 80kg, Wanderley Pereira ficou com a prata após perder a decisão para o uzbeque Javokhir Ummataliev por 3 a 2.

Luiz Oliveira, o Bolinha, atual vice-campeão mundial, também conquistou a medalha de prata. Na final da categoria até 60kg, foi derrotado pelo uzbeque Abdumalik Khalokov, atual campeão olímpico.