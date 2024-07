Bia Haddad e dupla de Rafael Matos e Melo avançam em Wimbledon

Duas estreias exitosas em Londres: Bia superou a alemã Magdalena Frech e a dupla brasileira ganhou dos britânicos Fearnley e Jones. Bia e Thiago Wild disputam segunda rodada nesta quinta (5). - Foto: © Reprodução Instagram/Beatriz Haddad Maia

Os tenistas brasileiros Beatriz Haddad e a dupla de Marcelo Melo com Rafael Matos avançaram à segunda rodada do Torneio de Wimbledon, Grand Slam britânico disputado no piso de grama. Bia foi a primeira a estrear nesta quarta-feira (3). Número 20 do mundo, a paulistana ganhou da polonesa Magdalena Frech (58ª no ranking) por 2 sets a 0 – parciais de 7/5 e 6/3. A brasileira já volta à quadra nesta quinta (4), em horário ainda a ser definido. A adversária será a colombiana Camila Osório (84ª).

Se tem Grand Slam acontecendo, tem vitória brasileira!



Na primeira rodada da chave feminina, Bia Haddad bateu a polonesa Magdalena Fręch, por 7/5 6/3



Nas duplas masculinas, Rafael Matos e Marcelo Melo derrubaram os anfitriões Jacob Fearnley e Jack Pinnington Jones, por 6/4 7/6 pic.twitter.com/J56zopYa7B — CBT (@cbtenis) July 3, 2024



"Foi um jogo duro, uma primeira rodada de Grand Slam contra uma adversária perigosa. Estou feliz com a minha atitude, com o espírito de competitividade e principalmente por ter enfrentado os momentos duros com bastante coragem. Agora vou trabalhar o meu corpo, cuidar da minha cabeça e me preparar para amanhã para enfrentar a Camila Osório, que é uma sul-americana também. É muito especial ter duas sul-americanas se enfrentando num Grand Slam. Vai ser duro, mas me sinto preparada e competitiva”, disse Bia, logo após a vitória em no Grand Slam de Londres.



Antes da segunda rodada de simples feminina, Bia tem outra estreia pela frente, às 7h (horário de Brasília) desta quinta (3). A paulistana disputa a chave de duplas femininas ao lado da carioca Ingrid Gamarra Martins. Elas enfrentarão as russas Irina Khromacheva e Kamilla Rakhimova.

Na outra estreia exitosa do Brasil em Wimbledon, a dupla do mineiro Marcelo Melo com o gaúcho Rafael Matos levou a melhor sobre os britânicos Jacob Fearnley e Jack Pinnington Jones: vitória por 2 sets a 0 – parciais de 6/4 e 7/6 (7-5). Os brasileiros disputam a segunda rodada na sexta-feira (5), contra a parceria do colombiano Nicolas Barrientos com o português Francisco Cabral. O horário do jogo segue indefinido.

"Muito feliz aqui com a vitória. Acho que jogamos muito bem a primeira rodada. Sempre uma estreia de Grand Slam é um pouco mais complicada, principalmente enfrentando dois britânicos, que têm o costume de jogar na grama. Eu e o Rafa jogamos bem na grama, também, nos torneios anteriores. Então sabíamos que ia ser um bom jogo", revelou Marcelo, que iniciou em maio a parceria com Rafael, visando a Olimpíada de Paris.

Além do triunfo na grama londrina, Rafael Matos também comemorou a vaga olímpica na disputa de duplas mistas. Ele competirá ao lado de Luisa Stefani, com quem foi campeão ano passado no Aberto da Austrália. A dupla mista brasileira estreia em Wimbledon na sexta (5), às 7h, contra a parceria da norte-americana Desirae Krawcyk com o britânico Neal Skupski.

Vai ter Lu e Rafa de novo em @Wimbledon!



Os brasileiros já estavam confirmados nas duplas masculina e feminina e agora disputam juntos nas mistas



No ano passado, a dupla faturou o título do Australian Open na mesma categoria.



VAMOS TORCER POR MAIS UM TÍTULO 💚💛💙 pic.twitter.com/hZW2S7FEPV — CBT (@cbtenis) July 3, 2024

Brasileiros em Wimbledon



Quinta (4)

7h - Bia Haddad e Ingrid Gamarra Martins x Irina Khromacheva e Kamilla Rakhimova (Rússia)

7h – Luisa Stefani e Demi Schuurs (Holanda) x Olivia Nicholls (Reino Unido) e Tereza Mihalikova.(Eslovpáquia)

8h15 - Marcelo Demoliner e Daniil Medvedev (Rússia) x Alekandrs Nedovyesov (Cazaquistão) e Gonzalo Escobar (Equador)

10h15 - Thiago Wild x Holger Hune (Dinamarca) - segunda rodada



Sexta (5)

7h – Luisa Sefani e Rafael Matos x Desirae Krawcyk (EUA) e Neal Skupski (Reino Unido)