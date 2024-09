Bia Haddad perde final do WTA 250 de Cleveland para Kessler

Bia Haddad durante vitória contra a tcheca Kateřina Siniaková, na semifinal - Foto: Divulgação | WTA

Em sua primeira final em quase um ano, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia sofreu, neste sábado, 24, uma derrota inesperada para a estadunidense McCartney Kessler na disputa do título do torneio WTA 250 de Cleveland.

Bia Haddad, número 23 do ranking da WTA, entrou na quadra como franca favorita contra Kessler, número 98, e começou o jogo vencendo o primeiro set com um contundente 6-1. Porém, a estadunidense, que entrou no torneio como convidada, reagiu com parciais de 6-1 e 7-5 para vencer a primeira final da carreira.

Bia Haddad, que lutava por seu quarto título do circuito, foi a primeira cabeça-de-chave neste torneio que antecede o US Open, último Grand Slam do ano, que começa na segunda-feira, 26, em Nova Iorque.

Em outra final realizada neste sábado, o italiano Lorenzo Sonego derrotou o jovem americano Alex Michelsen por 6-0 e 6-3 e conquistou o troféu do Winston-Salem Open, da categoria ATP 250. Sonego, de 29 anos, conquistou o quarto título da carreira e o primeiro desde setembro de 2022.