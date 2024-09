Lando Norris supera anfitrião e conquista pole do GP da Holanda de F1

Lando Norris posa com prêmio de pole position - Foto: Simon Wohlfahrt | AFP

O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, vai largar na pole position neste domingo, 25, no Grande Prêmio da Holanda, 15ª etapa do Mundial de Fórmula 1, depois de ter sido o piloto mais rápido neste sábado, 24, no circuito de Zandvoort.

Numa pista seca mas com muito vento, o britânico superou seus adversários, ficando à frente do atual tricampeão mundial, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, e de seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri por 356 e 499 milésimos de segundo, respectivamente.

Lewis Hamilton sofreu uma penalidade de três posições no grid por atrapalhar Sergio Pérez e vai largar na 14ª posição. Já Alexander Albon, que fez o 8º melhor tempo, foi desclassificado por carro não conforme e largará do pit lane.

O inglês de 24 anos alcançou assim a quarta pole position da sua carreira e a terceira desta temporada, depois de Budapeste e Barcelona. Na corrida tentará a vitória, algo que não conseguiu nas três ocasiões anteriores.