Simone Biles compra carro de luxo após Olimpíadas de Paris

Simone Biles adquiriu uma Mercedes-Benz G-Wagon - Foto: Loic Venance | AFP

A ginasta norte-americana Simone Biles, de 27 anos, publicou nas redes sociais que comprou um carro de luxo. Após a disputa das Olimpíadas de Paris, na França, Biles adquiriu uma Mercedes-Benz G-Wagon, avaliada em US$ 163 mil, o equivalente a R$ 900 mil na cotação atual.

A ginasta postou uma foto sob o capô do carro e escreveu na legenda: “Com o novo”, em sua conta oficial do Instagram, que tem cerca de 13 milhões de seguidores. O modelo da Mercedes ainda não foi lançado no Brasil.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

O carro anterior de Simone Biles era uma Mercedes G-Class 500, de cor preta. O veículo possui motor V8 biturbo e medidas diferenciadas, com 4,90m de comprimento, 1,98m de largura e 1,97m de altura.



Biles conquistou três medalhas de ouro nas categorias equipes, individual geral e salto, além de uma medalha de prata no solo. Como o Comitê Olímpico Internacional (COI) realizou uma premiação para os atletas, a ginasta norte-americana faturou US$ 135 mil, cerca de R$ 739 mil.