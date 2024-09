Prefeitura abre inscrições para aulas gratuita de Judô; veja os locais

Aulas são realizadas no período da manhã e da tarde - Foto: Lucas Moura / Secom

O Projeto Judô nas Escolas, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação (Smed) em parceria com o multicampeão Maicon França, está com inscrições abertas, até o próximo dia 30, para alunos da rede municipal de ensino de Salvador. A iniciativa atende crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I e II, com idades que variam de 2 a 17 anos.

As aulas são realizadas no período da manhã e da tarde, divididas em quatro turmas de 24 alunos, às terças e quintas-feiras. Para participar do projeto, os estudantes precisam estar devidamente matriculados em alguma das unidades da rede, e as inscrições devem ser realizadas na unidade onde o aluno estuda.



O projeto atualmente conta com 281 estudantes matriculados em três núcleos regionais e já transformou a vida da diarista Viviane Campos e dos filhos Samuel, de 6 anos, e Sarah, de 10 anos, ambos alunos da Escola Municipal Ministro Carlos Santana, em Fazenda Grande II, e participantes do Judô nas Escolas. Ela conta que a atividade foi um divisor de águas para a família, em meio a um processo de separação.



“Sarah, por exemplo, se tornou uma criança retraída, silenciosa e triste. Com a prática do judô, ela ficou mais feliz com as aulas e os campeonatos, se tornando uma menina mais autônoma, madura e disposta a enfrentar as realidades da vida. Quanto a Samuel, o caçula, venceu a timidez, passou a ser mais comunicativo, falante e melhorou bastante nos estudos, pois se expressa melhor e se dedica muito às aulas e ao esporte”, relata.

Ex-atleta da Seleção Brasileira de Judô, campeão baiano, brasileiro e sul-americano, Maicon França é fundador do projeto Judô nas Escolas. Oriundo de projeto social, nascido em Paripe, de origem humilde, negro e suburbano, ele teve a vida transformada através do judô e explica que a ideia de criar o projeto tem como intuito mudar a vida das pessoas.



“Foi através do esporte que tive a chance de estudar inglês, ganhar bolsa em uma faculdade e viajar pelo mundo. Por isso, a ideia é oferecer a esses jovens talentos a mesma estrutura que me concederam ", afirma.



Aprendizado

O Judô nas Escolas busca unir a educação e o esporte, ensinando noções de disciplina, coragem, hierarquia, respeito e amizade que, de acordo com o idealizador, é a base da modalidade.

"Essa é uma arte marcial que trabalha valores. Eu tive a oportunidade de ser coordenador de um projeto social da Confederação Brasileira, que me ajudou a entender esse processo, junto às crianças que muitas vezes não tinham dinheiro para transporte e alimentação. Então, aproveitamos a estrutura de alto nível das escolas para avançar com o nosso projeto de formar campeões não apenas no tatame, mas também na vida", destaca o judoca.



Todos os alunos da rede estão automaticamente aptos à prática do esporte. Atualmente, o projeto funciona em dois polos: Paripe, com 77 crianças, e Cajazeiras, com 93 crianças – na Liberdade, os 111 alunos aguardam a conclusão da mudança de espaço. As aulas envolvem treinamento em tatame olímpico e professores qualificados e capacitados pelo Comitê Olímpico Brasileiro.



O judô atualmente é o esporte que trouxe o maior número de medalhas para o Brasil em todas as edições dos Jogos Olímpicos - 28 no total (5 de ouro, quatro de prata e 19 de bronze).