Bia Haddad vence Emma Navarro e vai às oitavas do WTA 1000 | A TARDE

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia venceu a americana Emma Navarro neste sábado, 27, por dois sets a zero, com parciais de 6-4 e 6-4, pela segunda rodada do WTA 1000 de Madri, e avançou às oitavas de final do torneio.

No saibro da capital espanhola, a paulista de 27 anos, atual número 14 do mundo, quebrou o serviço da adversária já no terceiro game, mas a americana deu o troco em seguida. Bia Haddad abriu 5-3 e depois confirmou seu saque para fechar o set em 6-4.

No segundo set as duas chegaram a ficar empatadas em 4-4 até que a brasileira quebrou o serviço da americana, para depois confirmar o seu saque e vencer a partida.

A próxima adversária de Bia Haddad é a grega Maria Sakkari, número 6 do mundo, que venceu a americana Sloane Stephens (N.33), por 6-1 e 6-3.