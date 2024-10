“Bola pra Frente”: Série da TV Brasil une futebol, drama e comédia

TV Brasil estreia série que mistura futebol, drama e comédia - Foto: Divulgação

No próximo dia 27 de setembro, às 23h, a TV Brasil apresenta a série de ficção "Bola pra Frente", que promete conquistar o público com uma mistura de humor e emoção, tendo o futebol como pano de fundo. Composta por dez episódios de 30 minutos, a produção acompanha a trajetória do fictício Clube Atlético do Triângulo (CAT), que retorna aos holofotes após 45 anos ao chegar à final do Campeonato Mineiro, reacendendo rivalidades e desafios.

Gravada em Uberlândia, a série é uma coprodução entre a Abaquar Produções (São Paulo) e O Sopro do Tempo (Uberlândia) e foi criada por Daniel Esteves, Gabriel Gallindo e Rodrigo Febronio. Os roteiros foram desenvolvidos por um time de escritores composto por Ludmila Naves, Lisa Dias Borges, Mariana Tesch, Marina Meira, Michel Carvalho, Gabriel Brugni, Daniel Esteves, Rodrigo Febronio e Rodrigo de Vasconcellos. Selecionada pelo Prodav TVs Públicas (BRDE-ANCINE-FSA), a obra explora, além do futebol, questões como memórias, fracassos, amores e redescobertas.