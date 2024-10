Norris supera Verstappen e conquista pole position do GP de Singapura

Lando Norris (direita) cumprimenta o holandês e atual campeão da F1 Max Verstappen - Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Os dois grandes rivais na disputa pelo título mundial de Fórmula 1 largarão no domingo, no Grande Prêmio de Singapura, da primeira fila do grid, com Lando Norris à frente do atual campeão Max Verstappen.

O piloto britânico da McLaren, que dominou os treinos livres na manhã de sexta e deste sábado (21), confirmou o seu favoritismo e conseguiu o melhor tempo no circuito urbano de Marina Bay com 1:29.525, dois décimos mais rápido que o holandês da Red Bull (1:29.728) e com as Mercedes de Lewis Hamilton e George Russell ocupando a segunda fila.



O britânico chega a marca de cinco poles em sua carreira na F1. Contando as últimas seis corridas, são três vezes saindo na frente. Ele alcançou este feito na Hungria, Holanda e Itália.

Verstappen cresceu ao repetir seu melhor desempenho em relação as classificações nas edições de 2017 e 2018 do circuito, todavia não conseguiu vencer nenhuma vez. O circuito de Singapura é o único do atual calendário que o holandês ainda não conseguiu vencer.