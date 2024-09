Fortaleza x Bahia: saiba onde assistir e provável escalação

Confronto entre Bahia e Fortaleza pela 8ª rodada - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em busca de retornar ao G4 do Campeonato Brasileiro, o Bahia entra em campo neste sábado, 21, pela 27ª rodada da competição. O duelo será diante do Fortaleza, atual 3º colocado, no Castelão, com início previsto para às 21h.

Na Série A, o Bahia vem de um triunfo expressivo, já que venceu o Atlético-MG no último domingo, 15, por 3x0, com gols de Everton Ribeiro, Everaldo e Lucho Rodríguez. O Leão do Pici, por sua vez, não vence há três rodadas na Série A, também deixando a liderança da competição.

No primeiro turno, o resultado foi positivo para o Esquadrão, que derrotou o tricolor cearense por 1x0, com gol de Jean Lucas. Entretanto, para repetir o feito, os comandados de Rogério Ceni vão precisar quebrar um tabu de três anos, já que não vencem o Fortaleza fora de casa desde a temporada de 2021, quando aplicaram 4x2, com quatro gols de Rodallega.

Ficha técnica:

Local: Castelão

Horário: 21h

Onde assistir: Sportv e Premiere

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Para o duelo, o Bahia não poderá contar com o zagueiro Kanu, que recebeu o terceiro amarelo na 26ª rodada e desfalcará a equipe diante do Fortaleza. Desta maneira, o treinador Rogério Ceni poderá optar por Vitor Hugo ou Victor Cuesta, que voltou de lesão recentemente.

Provável escalação:

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Vitor Hugo (Victor Cuesta)e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo