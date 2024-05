Borussia Dortmund vence na visita ao PSG e vai à final da Champions | A TARDE

O Borussia Dortmund se classificou para a terceira final da Liga dos Campeões de sua história com uma vitória sobre o Paris Saint-Germain por 1 a 0, nesta terça-feira, 7, pelo jogo de volta das semifinais, com um gol do zagueiro Mats Hummels no início do segundo tempo, aos 5 minutos.

O time comandado pelo técnico Edin Terzic já havia vencido na ida pelo mesmo placar (1-0) e enfrentarão na grande final, no dia 1º de junho, em Wembley, o vencedor do duelo entre Real Madrid e Bayern de Munique (que empataram em 2 a 2 no jogo de ida na Allianz Arena).

Publicações relacionadas