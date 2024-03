Botafogo e Fortaleza empatam e beneficiam dupla BaVi; entenda | A TARDE

No último confronto da 5ª rodada da Copa do Nordeste, Botafogo-PB e Fortaleza empataram em 1 a 1, na noite desta quinta-feira, 7, no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Assim, com cada equipe somando um único ponto, o resultado favorece a dupla Ba-Vi, que não perde posições.

Pelo grupo A, o Vitória se mantém na 3ª colocação, atrás de Sport e River, com oito pontos, os mesmos do Botafogo-PB, que poderia chegar a 10 em um possível resultado positivo, mas segue de fora do G-4, na 5ª posição. Desta forma, para o confronto contra o Bahia, no dia 20 de março, o Leão chega na zona de classificação. Confira tabela:

Tabela do Grupo A | Foto: Reprodução/ CBF

E por falar no Esquadrão, o rival do rubro-negro também foi beneficiado na rodada, tendo em vista que disparou na liderança do grupo B. Com o empate do Leão do Pici, o Bahia agora tem quatro pontos de distância do segundo colocado, que soma 8 pontos, enquanto o tricolor já garantiu 12. Veja situação do grupo:

Tabela do Grupo B | Foto: Reprodução/ CBF