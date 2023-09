Brasil atropela Bolívia na estreia pelas Eliminatórias

O Brasil não tomou conhecimento da Bolívia nesta sexta-feira, 8, e aplicou 5 a 1, em partida realizada no Mangueirão, em Belém, pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Destaques do jogo, Neymar e Rodrygo fecharam com dois gols cada, enquanto Raphinha ampliou a vantagem da Seleção. Ábrego diminuiu para os visitantes.

Na liderança das Eliminatórias, o Brasil volta a campo nesta terça-feira, 12, para enfrentar o Peru, às 23h, no Estádio Nacional de Lima. O duelo é válido pela segunda rodada da competição sul-americana.

Impondo forte ritmo desde o primeiro tempo, o Brasil começou o jogo fazendo o goleiro Viscarra trabalhar. Logo aos 13 minutos, Rodrygo tabelou com Neymar e cruzou, a bola bateu na mão de Jusino e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Neymar bateu fraco e o goleiro caiu para defender.

O primeiro gol do Brasil neste novo ciclo aconteceu aos 23 minutos do primeiro tempo. Após belo passe de Danilo e finalização de Raphinha, Rodrygo aproveitou a sobra e empurrou a bola para o gol vazio, abrindo o placar no Mangueirão. Aos 36', em cruzamento de Raphinha e cabeceio de Richarlison, Viscarra fez grande defesa.

Se no primeiro tempo o Brasil controlou o adversário, na etapa final o time de Diniz completou o show. Logo no primeiro minuto, Raphinha dominou na área e finalizou de esquerda para fazer o segundo. Aos sete, Rodrygo recebeu grande passe de Bruno Guimarães e deslocou o goleiro para ampliar a vantagem brasileira.

O gol de Neymar na partida demorou, mas chegou. Aos 15 minutos, o camisa 10 aproveitou sobra em drible de Rodrygo e venceu Viscarra, para chegar ao gol 78, passar Pelé e seguir fazendo história com a camisa do Brasil. A Bolívia diminuiu aos 32'. Ábrego ganhou na velocidade dos zagueiros e chutou com força, sem chances para Ederson.

Com o resultado feito, ainda sobrou tempo para Neymar fazer o segundo dele no jogo. O maior artilheiro da história da seleção brasileira chutou de primeira após cruzamento e contou com o erro de Viscarra para fazer o quinto e fechar o placar no Mangueirão.