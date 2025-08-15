CLASSIFICADAS!
Brasil bate Argentina e avança à semifinal do Mundial Sub-21 de Vôlei
Seleção aplicou três sets a zero nas hermanas na Indonésia
Por Redação
A Seleção Brasileira Sub-21 de vôlei feminino carimbou vaga na semifinal do Campeonato Mundial, em Surabaya, na Indonésia, ao superar a Argentina por 3 sets a 0 (25/19, 25/18 e 25/14) na noite desta quinta-feira (14). Com a vitória, o time comandado por Wagner Luiz Coppini Fernandes aguarda o vencedor de Turquia e Japão para conhecer a próxima adversária.
O Brasil começou o jogo em ritmo forte, abrindo 6 a 1 no primeiro set, mas viu as argentinas reagirem e até virarem o placar. Ainda assim, aproveitou os erros das rivais e fechou a parcial em 25 a 19, com destaque para a ponteira e capitã Aline.
No segundo set, a Argentina chegou a largar na frente por 3 a 0, mas a equipe brasileira reagiu rapidamente. Com regularidade na recepção e eficiência no ataque, novamente Aline e a central Luana brilharam, garantindo o 25 a 18 e ampliando a vantagem no confronto.
O terceiro set foi o mais tranquilo para o Brasil. Com um bloqueio sólido e poucos erros, as brasileiras dominaram do início ao fim e confirmaram a vitória por 25 a 14, fechando o jogo em 3 a 0.
Elenco do Brasil: Amanda (levantadora), Ana Berto (levantadora), Larissa (oposta), Isa (ponteira), Rebeca (oposta), Aline (ponteira), Luana (central), Helena (ponteira), Vittoria (ponteira), S. Will (líbero), Palhano (central), Giovana (central). Técnico: Wagner Luiz Coppini Fernandes.
