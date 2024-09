Brasil chega a 400 medalhas na história dos Jogos Paralímpicos

André Rocha comemora a medalha de bronze nos Jogos de Paris - Foto: Agencia Gov | CPB

Em mais um dia de pódios para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris, o País conquistou a sua 400ª medalha na história. Ela veio com André Rocha, que ganhou o bronze no lançamento de disco da classe F52 (atletas que competem sentados) com a marca de 19,48m.

Com as medalhas conquistadas neste domingo, 1°, foi atingida a marca 400 medalhas na história. Foram duas medalhas de bronze na natação, com Lídia Cruz e o revezamento 4×100 livre S14 (atletas com deficiência intelectual), uma de prata no tiro esportivo com Alexandre Galgani, e o bronze de André Rocha no atletismo.



Outro fato importante do dia veio com o mineiro Gabrielzinho, que quebrou o recorde mundial nos 150m medley da classe SM2 (limitação físico-motora), com o tempo de 3min14s02

Natação continua rendendo medalhas

O Brasil conquistou mais um bronze no 4 x 100 m livre misto, com Arthur Xavier Ribeiro, Gabriel Bandeira, Beatriz Carneiro e Ana Karolina Soares. A prova foi vencida pelo quarteto britânico, com a Austrália em segundo lugar.

Feito inédito

Pela primeira vez, o tiro esportivo conquistou uma medalha olímpica para o Brasil. Alexandre Galgani, 41, levou a prata na prova de carabina de ar individual, distância 10 m, modalidade SH2 (atletas que precisam de suporte para arma), posição deitada mista.