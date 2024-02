Brasil consegue vaga nas Olimpíadas no 4x100m feminino e masculino | A TARDE

O Time Brasil conseguiu, na manhã deste domingo, 11, garantir vaga no revezamento 4x100 masculino e feminino nos Jogos Olímpicos de Paris, que ocorrem neste ano. A confirmação da vaga veio no Mundial de esportes aquáticos, em Doha, no Catar.

Enquanto a equipe feminina ficou na 6ª colocação, com um tempo de 3min41s67, somando com a sua participação nas Eliminatórias de Fukuoka, em 2023, e garantiu o país entre os 13 primeiros. O masculino nem precisou entrar na água, de forma que a campanha nas Eliminatórias foi suficiente.

Formado por Ana Vieira, Maria Fernanda Costa, Stephanie Balduccini e Aline Rodrigues, o time das mulheres foi bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023. O masculino, por outro lado, foi além, garantindo o ouro com o baiano Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Felipe Souza e Victor Alcará.

Nas Olimpíadas, um máximo de 16 equipes classificadas competirão em cada prova, com apenas um time por país.