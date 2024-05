Brasil enfrentará seleções europeias antes de Pré-Olímpico de Basquete | A TARDE

A Seleção brasileira masculina de basquete enfrentará Eslovênia – onde joga o armador Luka Doncic, da NBA -, Croácia e Polônia em amistosos a partir de 24 de junho, como preparatório para o Pré-Olímpico em Riga (Letônia), último torneio classificatório para os Jogos de Paris. O anúncio feito nesta quarta-feira, 24, pela Confederação Brasileira de Basquete) ocorre uma semana após o croata Aleksander Petrovic assumir o comando técnico do time.

“São três duelos de alto nível, contra equipes europeias, que vão nos preparar muito bem para o desafio do Pré-Olímpico – garantiu Petrovic, que fará treinos no Brasil antes de embarcar para Europa.

A primeira partida será em 24 de junho, contra a Polônia, na cidade de Opajita ( Croácia). Dois dias depois, os brasileiros enfrentam os croatas, no mesmo local. O último amistoso será no dia 28, contra a Eslovênia, em Ljubljana, capital do país.

Lá se vão três anos desde a última vez que a seleção mediu forças com a Polônia: o Brasil levou a melhor em dois amistosos antes do Pré-Olímpico em Split (Croácia), em 2021. Durante o torneio, também venceu a seleção anfitriã. Já a Eslovênia foi adversária há uma década e os brasileiros também triunfaram.

A convocação da seleção brasileira ocorrerá nas próximas semanas. A estreia no Pré-Olímpico será em 2 de julho, contra Montenegro, às 9h30 (horário de Brasília). O jogo seguinte será contra Camarões, às 13h do dia 4 de julho. Caso avance às semifinais, o Brasil enfrentará Letônia, Geórgia ou Filipinas. A final está programada para 7 de julho. Apenas o vencedor o torneio garante a vaga olímpica.