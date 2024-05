Brasil estreia contra o Canadá na Liga das Nações; saiba onde assistir | A TARDE

Com a classificação garantida para os Jogos Olímpicos de Paris, a Seleção Brasileira feminina estreia na Liga das Nações (VNL) de vôlei nesta terça-feira, 14, contra o Canadá. O confronto não poderia ser em um lugar melhor: o Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A bola sobre às 21h, com transmissão no Sportv2.

A competição, que ocorrerá de 14 de maio até 23 de junho, será o último compromisso da amarelinha antes da estreia nos Jogos Olímpicos de Paris. Na VNL, o Brasil ainda busca o título inédito, sendo vice-campeão em três oportunidades (2018, 2019 e 2021).

Nesta edição, a Seleção Brasileira é uma das favoritas, principalmente contando com o fator de jogar em casa. O Canadá, por sua vez, ainda corre atrás da classificação às Olimpíadas e a sua melhor campanha foi a 10ª colocação.

Sob comando do treinador Zé Roberto Guimarães, o Brasil terá 14 atletas relacionadas para a estreia; veja lista:

3 - Macris – Levantadora

9 - Roberta – Levantadora

16 - Kisy – Oposto

12 - Ana Cristina – Ponteira

10 - Gabi (C) – Ponteira

17 - JúIia Bergmann – Ponteira

5 - Pri Daroit – Ponteira

7 - Rosamaria – Ponteira

15 - CaroI – CentraI

2- Diana – CentraI

8 - JúIia Kudiess – CentraI

26 - Luzia – CentraI

14 - Natinha – Líbero

1 - Nyeme – Líbero



