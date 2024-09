Brasil garante mais duas medalhas no atletismo e fica perto do recorde

Zileide na final do salto em distância - Foto: Ale Cabral/CPB

Superando todas as expectativas, o Comitê Paralímpico do Brasil está próximo de fazer história, conquistando a sua melhor campanha nos Jogos Paralímpicos. Na tarde desta sexta-feira, 6, o atletismo confirmou mais dois pódios, com Zileide Cassiano, do salto em distância, e Thiago Paulino, do arremesso de peso, com a prata.

Desta maneira, o Time Brasil se aproxima de igualar, ou até mesmo superar, o maior número de medalhas em uma só edição. O melhor desempenho foi na edição do Rio-2016, igualada em Tóquio-2020, quando somou 72 pódios.

Thiago Paulino na final do arremesso de peso | Foto: Ale Cabral/CPB

Com as duas medalhas do atletismo, o Brasil agora soma 70 medalhas, com mais dois dias de disputa pela frente, e esperando somar, ao menos, mais três.



Na sua primeira edição, Zileide Cassiano fez bonito e conseguiu o segundo melhor salto, com 5,76m, ficando atrás apenas da polonesa Karolina Kucharczyk, que saltou em 5.82.

Na vez de Thiago Paulino, o atleta arremessou para 15,06m, ficando atrás do iraniano Yasin Khosravi, que fez 15,96m. Esta é a segunda medalha do paulista, que conquistou o bronze na última edição.