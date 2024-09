Talisson Glock conquista ouro nos 400m livre: "Realizado"

Talisson Glock conquista ouro nos 400m livre - Foto: Alexandre Schneider/CPB

O nadador catarinense Talisson Glock assegurou sua quarta medalha nos Jogos Paralímpicos de Paris ao vencer a prova dos 400 metros livre na classe S6 nesta sexta-feira, 6. Esta é a primeira medalha de ouro de Glock nesta edição dos Jogos.

Emocionado, Glock declarou: "Saio daqui completamente realizado. Fico muito feliz. Tenho uma briga grande com o italiano, sempre lado a lado. Só tenho a agradecer a minha mãe e meu técnico, que são as pessoas que me dão suporte. Sem meu técnico, com certeza, nada disso seria possível. Fiz o final de prova no coração".