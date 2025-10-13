Menu
HOME > ESPORTES
AMISTOSO

Brasil nunca perdeu para Japão em jogos oficiais; veja histórico

As duas seleções se enfrentam nesta terça-feira, 14, às 7h30, em Tóquio

Marina Branco

Por Marina Branco

13/10/2025 - 15:32 h
Brasil e Japão em 2022
Brasil e Japão em 2022 -

A Canarinha está de volta para mais um amistoso e, se depender da história, já deu tudo certo para o Brasil. Entrando em campo nesta terça-feira, 14, às 7h30, a Seleção Brasileira encara o Japão, adversário que nunca venceu a Amarelinha em jogos oficiais.

O duelo, que acontecerá em território japonês, reacende uma rivalidade marcada pela supremacia brasileira. Nos últimos seis confrontos diretos, o Brasil venceu todos, marcando 24 gols e sofrendo apenas dois.

A sequência em amistosos começou em dezembro de 2012, quando o Brasil goleou o Japão por 4 a 0. No ano seguinte, pela Copa das Confederações de 2013, a equipe repetiu a força e venceu por 3 a 0.

Desde então, os amistosos se tornaram rotina entre as seleções, e o Brasil manteve o ritmo: em 2014, 4 a 0 para o Brasil, em 2017, 3 a 1, e em 2022, 1 a 0.

Antes de toda a história, no entanto, as duas equipes já se encontraram em contexto de Copa do Mundo, quando em 2006 o Brasil bateu o Japão por 4 a 1 no Mundial da Alemanha.

Apesar do domínio brasileiro, o confronto entre Brasil e Japão sempre desperta atenção. Os japoneses, conhecidos pela disciplina tática e evolução técnica, costumam encarar o duelo como um teste de fogo.

Já para o Brasil, os jogos contra a seleção asiática têm servido para observação de novos talentos e ajustes de elenco - justamente o que Ancelotti promete fazer com um time provável que rotaciona oito dos atletas que encararam a Coreia do Sul.

O amistoso desta terça-feira marca o primeiro encontro após mais de dois anos, ajudando a Seleção Brasileira a buscar entrosamento e consistência antes das próximas Datas Fifa. O Japão, por sua vez, segue tentando quebrar um tabu que já dura mais de 30 anos sem vitórias sobre o Brasil.

