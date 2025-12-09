Brasil perde para donas da casa e se despede do Mundial de Handebol

Brasil perdeu para a Alemanha por 30 a 23 - Foto: SASCHA SCHUERMANN / AFP

A Seleção Brasileira está fora do Mundial Feminino de Handebol de 2025. Nesta tarde de terça-feira, 9, o Brasil foi derrotado pela Alemanha, dona da casa, nas quartas de final e está eliminado da competição.

Apesar de ter ensaiado uma reação no segundo tempo depois de um começo difícil, a equipe verde e amarela foi superada pelo placar de 30 a 23, repetindo o desempenho das Olimpíadas de Paris 2024.

Dentro de quadra, Bruna de Paula foi a artilheira do Brasil, com seis gols marcados. Jessica, Gabriela Bitollo e Kelly fizeram três tentos cada. Antje Doll foi a goleadora da Alemanha, com seis gols.

Campanha

Na campanha geral, o Brasil fechou a primeira fase em primeiro lugar do grupo, com três vitórias em três jogos, contra Cuba, República Tcheca e Suécia.

Na segunda etapa, a Seleção derrotou Coreia do Sul e Angola, mas perdeu para a Noruega, avançando em segundo para as quartas de final, onde foi eliminada para a Alemanha.

A melhor campanha brasileira ocorreu no Mundial de 2013, quando se sagrou campeã.