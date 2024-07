Brasil vence Filipinas e vai à terceira final seguida de Pré-Olímpico

- Foto: Divulgação / FIBA

O Brasil está a uma vitória de Paris 2024 no basquete masculino. Com vitória por 71 a 60 sobre as Filipinas, em Riga, na Letônia, a Seleção se classificou para a final do Pré-Olímpico. O rival será o vencedor do duelo entre Camarões e Letônia, dona da casa. Está é a terceira final seguida de Pré-Olímpico do Brasil.



O grande destaque brasileiro foi Bruno Caboclo. O ala do Partizan, da Sérvia, terminou o jogo com 15 pontos e 11 rebotes. O experiente Marcelinho Huertas, de 41 anos, também chamou a atenção, com 13 pontos e sete assistências.



"Estamos sofrendo muito mais que em Split, em 2021, mas chegamos em mais uma final de Pré-Olímpico e estamos a 40 minutos de Paris. Pré-Olímpico difere de treinar um clube. O atleta que entra bem, segue em quadra. Não há outro dia. Didi e Georginho foram muito bem hoje e nos colocaram na final junto da nossa defesa e união em quadra, com Caboclo e Huertas ofensivamente", disse o técnico da Seleção, Aleksandar Petrovic.

Camarões e Letônia se enfrentam logo mais, às 13h (de Brasília). A final será domingo, 7, também às 13h. Apenas o vencedor se classifica para os Jogos Olímpicos de Paris.