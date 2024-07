Brasil x Uruguai: Onde assistir e prováveis escalações

Endrick deve figurar nos onze iniciais de Dorival Júnior - Foto: Frederic J. BROWN / AFP

A Seleção Brasileira enfrentará o Uruguai em um clássico decisivo pelas quartas de final da Copa América, neste sábado, 6, às 22h. Este será o primeiro mata-mata do Brasil sob o comando do técnico Dorival Júnior, realizado no estádio Allegiant, em Las Vegas, Estados Unidos.



O vencedor deste confronto enfrentará na semifinal, na quarta-feira, o vencedor do jogo entre Colômbia e Panamá, que acontece às 19h deste sábado.

A Seleção Brasileira chega invicta após sete partidas sob o comando de Dorival, porém com uma campanha que ainda não empolgou na Copa América. Após vencer o Paraguai, o Brasil empatou com Costa Rica e Colômbia, garantindo assim o segundo lugar no Grupo D.

Enquanto isso, o Uruguai ostenta 100% de aproveitamento e a melhor campanha da fase inicial do torneio. A equipe celeste venceu Panamá, Estados Unidos e Bolívia, marcando nove gols e sofrendo apenas um.

Onde assistir: Globo e Sportv.

Prováveis escalações:

Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Endrick. Técnico: Dorival Júnior.

Uruguai: Sergio Rochet, Nández, Araujo, Mathías Olivera e Matías Viña; Ugarte, Federico Valverde e De la Cruz; Facundo Pellistri, Darwin Núñez e Maximiliano Araujo. Técnico: Marcelo Bielsa.

Arbitragem:

Árbitro:Dario Herrera (Argentina)

Assistentes: Juan P. Belatti e Cristian Navarro (ambos da Argentina)

Quarto árbitro: Ivan Barton (El Salvador)

VAR: Guillermo Pacheco (México)