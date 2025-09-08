Brasil vence o Chile nas Eliminatórias? Saiba os palpites das IAs

Seleção Brasileira encara o Chile pelas Eliminatórias da Copa - Foto: Reprodução/X/@CONMEBOL

Em dia de Seleção Brasileira, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Brasil e Bolívia se enfrentam pela última partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, mirando em finalizar a Data Fifa de maneira impecável. Vindo de uma convocação experimental, os comandados de Ancelotti venceram o Chile com segurança total, deixando o Maracanã com 3 a 0 no placar.

Agora, a bola rola contra a Bolívia no Estádio Municipal El Alto nesta terça-feira, 9, às 20h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, discordando no placar.

Para o ChatGPT, vai dar Canarinha, e por 2 a 1 no placar final. "O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026, mas enfrenta a altitude, e o técnico Carlo Ancelotti deve fazer a escalação com até oito mudanças em relação ao último jogo, além de testar alternativas táticas", analisou.

"Escalações ainda não são definitivas, mas há especulações de diversos ajustes, inclusive substituições por contusões e suspensões — como a ausência de Casemiro (suspenso) e Kaio Jorge (lesionado)", relembrou.

"A equipe brasileira tem mostrado consistência e evolução sob Ancelotti, mesmo sem o brilho dos anos anteriores — mas ainda com talento e controle coletivo. Por outro lado, a altitude de El Alto é um adversário real, que costuma nivela partidas e pode ser determinante caso o Brasil não esteja focado", avaliou.

"A Bolívia ainda disputa uma vaga na repescagem e chega à rodada final com muita pressão. Uma vitória poderia representar um milagre nas Eliminatórias. Em casa, com torcida e altitude ao favor, podem complicar o jogo para o Brasil — se o time visitante não estiver completamente concentrado", opinou.

"O time brasileiro vai com time misto, mas ainda com potencial ofensivo. A Bolívia tem chance de se abrir mais, pressionada pela desvantagem na tabela, e pode marcar com altitude a favor. No fim, acredito que a experiência e qualidade técnica do Brasil, mesmo sem força máxima, ainda se sobressaem", finalizou.

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, o Brasa vence por 2 a 0: "O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo e pode usar essa partida como um laboratório para o técnico Carlo Ancelotti testar novas peças e ajustar o sistema tático".

"A Bolívia, por outro lado, precisa vencer o Brasil para ter chances de disputar a repescagem. A altitude de El Alto pode ser um desafio para o Brasil, mas a seleção brasileira tem qualidade suficiente para superar esse obstáculo. O retrospecto entre as equipes é favorável ao Brasil, que tem uma boa chance da vitória", completou.