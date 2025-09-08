Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELIMINATÓRIAS DA COPA

Brasil x Bolívia: onde assistir, desfalques e prováveis escalações

Os times se enfrentam nesta terça-feira, 9, às 20h30, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Marina Branco

Por Marina Branco

08/09/2025 - 19:50 h
Brasil enfrenta a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
Brasil enfrenta a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo -

A última partida do renascido Brasil de Ancelotti nesta Data Fifa acontece na próxima terça-feira, 9, às 20h30 - e o local representa um desafio imenso. Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, a Canarinha encara a Bolívia no Estádio Municipal de El Alto, localizado a mais de quatro mil metros de altitude.

Classificada e na segunda posição da tabela com 28 pontos, dez a menos do que a Argentina líder, a Seleção Brasileira vem usando as Eliminatórias como laboratório. Testando um time alternativo, Ancelotti deve fazer novas mudanças para a Bolívia, tanto por vontade quanto por necessidade após suspensão e lesão no elenco.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Apesar da tranquilidade do Brasil na partida, a Seleção encara um adversário determinado, com a vaga da Bolívia na Copa cada vez mais longe. Para chegar à repescagem, os bolivianos precisam vencer a Seleção Brasileira e contar com a sorte da Venezuela não vencer a Colômbia.

Leia Também:

"Meu foco é ajudar o Bahia", afirma Juba sobre convocação da Seleção
Zagueiro do Vitória é convocado para a Seleção Brasileira Sub-15
Seleção perde mais um por lesão e meia do Palmeiras é convocado

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo, na fechada pelo SporTV e no YouTube pela GE TV.

Prováveis escalações

Com Casemiro suspenso e Kaio Jorge lesionado, o Brasil deve vir com modificações, que podem abrir espaço para Jean Lucas, do Bahia, na vaga de Casemiro. Além disso, Ancelotti deve mexer o time para conhecer melhor novos jogadores, como prometido.

Bolívia: Lampe; Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Ervin Vaca, Robson Matheus e José Sagredo; Miguelito e Moisés Paniagua. Técnico: Óscar Villegas.

Brasil: Alisson; Wesley, Fabrício Bruno, Alexsandro e Douglas Santos; Andrey Santos, Bruno Guimarães (Jean Lucas) e Paquetá; Raphinha, Richarlison, Estêvão (Samuel Lino). Técnico: Carlo Ancelotti.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do mundo Eliminatórias da Copa seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Brasil enfrenta a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Brasil enfrenta a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Brasil enfrenta a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Brasil enfrenta a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

x