ELIMINATÓRIAS DA COPA
Brasil x Bolívia: onde assistir, desfalques e prováveis escalações
Os times se enfrentam nesta terça-feira, 9, às 20h30, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
Por Marina Branco
A última partida do renascido Brasil de Ancelotti nesta Data Fifa acontece na próxima terça-feira, 9, às 20h30 - e o local representa um desafio imenso. Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, a Canarinha encara a Bolívia no Estádio Municipal de El Alto, localizado a mais de quatro mil metros de altitude.
Classificada e na segunda posição da tabela com 28 pontos, dez a menos do que a Argentina líder, a Seleção Brasileira vem usando as Eliminatórias como laboratório. Testando um time alternativo, Ancelotti deve fazer novas mudanças para a Bolívia, tanto por vontade quanto por necessidade após suspensão e lesão no elenco.
Apesar da tranquilidade do Brasil na partida, a Seleção encara um adversário determinado, com a vaga da Bolívia na Copa cada vez mais longe. Para chegar à repescagem, os bolivianos precisam vencer a Seleção Brasileira e contar com a sorte da Venezuela não vencer a Colômbia.
Transmissão
A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo, na fechada pelo SporTV e no YouTube pela GE TV.
Prováveis escalações
Com Casemiro suspenso e Kaio Jorge lesionado, o Brasil deve vir com modificações, que podem abrir espaço para Jean Lucas, do Bahia, na vaga de Casemiro. Além disso, Ancelotti deve mexer o time para conhecer melhor novos jogadores, como prometido.
Bolívia: Lampe; Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Ervin Vaca, Robson Matheus e José Sagredo; Miguelito e Moisés Paniagua. Técnico: Óscar Villegas.
Brasil: Alisson; Wesley, Fabrício Bruno, Alexsandro e Douglas Santos; Andrey Santos, Bruno Guimarães (Jean Lucas) e Paquetá; Raphinha, Richarlison, Estêvão (Samuel Lino). Técnico: Carlo Ancelotti.
