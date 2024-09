Brasil x Equador: Onde assistir, horário e prováveis escalações

COPA DO MUNDO 2026

Couto Pereira será o palco de Brasil x Equador pelas Elliminatórias da Copa 2026 - Foto: Divulgação / Coritiba

A Seleção Brasileira encara o Equador nesta sexta-feira, 6, às 22h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, em confronto válido pela 7ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A equipe do técnico Dorival Jr, que fará sua partida de estreia na competição, tem sete pontos ganhos e está na 6ª posição, a última na zona de classificação direta para a Copa.

Vindo de uma sequência de quatro jogos sem vencer, sendo um empate e três derrotas seguidas, o Brasil tem duas vitórias, um empate e três derrotas em seis jogos disputados.

Uma posição acima do Brasil, o Equador é o 5º colocado com oito pontos somados. O time comandado pelo argentino Sebastián Beccacece, recém chegado a equipe, tem três vitórias, dois empates e uma derrota.

Vale salientar que a " La Tri" perdeu três pontos devido ao do caso Byron Castillo, punido pelo o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) por ter usado documentos falsos durante as Eliminatórias da Copa de 2022.



Onde assistir

Transmissão: TV Globo (TV Aberta), Sportv, (TV fechada) e Globoplay (Streaming).



Equipe de arbitragem:

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailosky e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)



Brasil

Provável escalação: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Endrick. Técnico: Dorival Júnior.



Equador

Provável escalação: Galíndez, Preciado, Torres, Hincapié e Estupiñán; Moisés Caicedo, Gruezo e Alan Franco; Kendry Páez, Valencia e Sarmiento. Técnico: Sebastián Beccacece.