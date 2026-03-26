Brasil x França: onde assistir, prováveis escalações e mais

Brasil encara teste decisivo contra a França - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

A poucos meses da definição final dos elencos para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira encara um dos desafios mais relevantes deste ciclo. Nesta quinta-feira, 26, o Brasil enfrenta a França, em amistoso internacional que será disputado no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, a partir das 17h.

O confronto é tratado internamente como um verdadeiro teste de nível elevado. Diante de uma das principais potências do futebol mundial, a equipe comandada por Carlo Ancelotti busca dar sinais claros de evolução após um período recente de instabilidade, marcado por trocas na comissão técnica e atuações irregulares.

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Do outro lado, o cenário é de maior solidez. Vice-campeã mundial, a França mantém uma base consolidada sob o comando de Didier Deschamps e chega com um elenco estrelado. Jogadores como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Aurélien Tchouaméni reforçam o favoritismo da equipe europeia para o próximo Mundial.

Para o Brasil, o amistoso vai além de um simples compromisso preparatório. A partida deve servir como parâmetro para ajustes táticos e observações individuais, especialmente no setor ofensivo, que deve ter Vinícius Júnior, Raphinha e Matheus Cunha como protagonistas. No meio-campo, a experiência de Casemiro segue sendo peça-chave na organização da equipe.

O histórico do duelo também adiciona peso ao encontro. Brasil e França protagonizaram confrontos marcantes em Copas do Mundo, o que naturalmente eleva a expectativa, mesmo em um amistoso.

Após o compromisso em Boston, a Seleção Brasileira já tem novo desafio agendado. No dia 31 de março, a equipe enfrenta a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando, dando sequência à preparação para o Mundial. A França, por sua vez, segue com sua agenda visando a estreia na competição de 2026.

Onde assistir

Globo, SporTV e GeTV (YouTube)

Prováveis escalações

Brasil : Ederson; Wesley, Ibañez (Bremer), Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Raphinha, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vinicius Jr. Técnico : Carlo Ancelotti.

: Ederson; Wesley, Ibañez (Bremer), Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Raphinha, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vinicius Jr. : Carlo Ancelotti. França : Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano e Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot e Cherki; Olise, Mbappé e Dembelé. Técnico : Didier Deschamps.

Arbitragem