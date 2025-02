Brasileirão é eleito uma das melhores ligas do mundo segundo a IFFHS

Brasileirão é a quarta maior liga do mundo segundo a IFFHS. - Foto: Divulgação / CBF

O Brasileirão é a quarta maior liga de futebol do mundo de acordo com a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, em inglês). Ficando atrás somente da Serie A, liga italiana, La Liga, liga espanhola, e Premier League, liga inglesa. O ranking foi divulgado nesta semana e avalia as competições que fazem parte da UEFA, Conmebol, CAF, Concacaf e AFC.

Leia mais:

>> Confira horários das travessias Salvador-Mar Grande e Morro de São Paulo neste sábado

>> Eventos afetam o tráfego em Salvador neste fim de semana

>> Após falha técnica, Plano Inclinado Gonçalves volta a funcionar

O Campeonato Brasileiro é o único não-europeu a figurar no top 5, e não é por acaso, visto que cada vez mais, há uma dominância de clubes brasileiros no topo de competições internacionais. A liga é considerada a mais forte da América do Sul desde 2017, fazendo juz ao posto, já que soma seis títulos consecutivos de Copa Libertadores, ainda sendo muito presente na Sul-Americana e no Mundial de Clubes.

"O êxito das equipes brasileiras em torneios como a Libertadores e a Sul-Americana é essencial para garantir que o futebol nacional continue em destaque, além de sustentar o entusiasmo da torcida. Esse desempenho resulta em um crescimento da visibilidade, o que, consequentemente, desperta mais oportunidades tanto para as marcas quanto para os próprios clubes". Explica Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport, agência de experiências esportivas que é parceira oficial da Conmebol para os jogos da Libertadores e da Sul-Americana.

Outro ponto que fez a liga brasileira crescer no conceito foi a alta taxa de grandes revelações saindo e muitos craques consolidados chegando. Somente no ano de 2024 vimos o Endrick sair do Palmeiras diretamente para o Real Madrid, Philippe Coutinho retornar ao Vasco e Memphis Depay desembarcar no Corinthians.

"Os patrocínios das casas de apostas têm se revelado cruciais para o fortalecimento econômico dos times no Brasil. Esses investimentos expressivos contribuem para a valorização das equipes, possibilitando que elas invistam em infraestrutura e, especialmente, na contratação de atletas de alto calibre. Trata-se de uma colaboração estratégica que favorece tanto as bets, com a ampliação da exposição das suas marcas, quanto os clubes, que ganham a chance de formar elencos com mais qualidade e volume." Diz o analisa Ricardo Bianco Rosada, fundador da consultoria brmkt.co que atua nas áreas de gambling, branding, marketing e desenvolvimento de negócios.

Mais um atrativo são as torcidas que sempre são uma atração a parte nos jogos. Com médias superiores a 50 mil no Flamengo, 40 mil no Corinthians e 30 mil entre os principais clubes, o Brasileirão teve o segundo maior público médio na história (25.781 pagantes por jogo) e levou mais de 10 milhões de pessoas ao todo - sendo que 43,7% eram sócios-torcedores.

Confira o top 10 das ligas mundiais:

1) Serie A (Itália);

2) La Liga (Espanha);

3) Premier League (Inglaterra);

4) Campeonato Brasileiro;

5) Bundesliga (Alemanha);

6) Liga Profesional de Fútbol (Argentina);

7) Liga Portugal (Portugal);

8) Ligue 1 (França);

9) Jupiler Pro League (Bélgica);

10) Eredivisie (Holanda).