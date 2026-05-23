Brasileiro dá show, bate recordista mundial e leva ouro no atletismo

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O brasileiro Alison dos Santos voltou a brilhar no cenário internacional ao conquistar, neste sábado, 23, mais um ouro na temporada 2026 da Diamond League, principal circuito do atletismo mundial. Na etapa realizada em Xiamen, na China, o atleta levou a melhor nos 400m com barreiras e terminou à frente do norueguês Karsten Warholm, um de seus maiores adversários na modalidade.

Medalhista olímpico, Alison saiu na frente logo nos primeiros metros e sustentou o ritmo até o fim para cruzar a linha de chegada em 46s72. Warholm fechou na segunda colocação, com 46s82, enquanto o norte-americano Caleb Dean completou o pódio ao registrar 47s75.

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O Brasil ainda contou com outro representante na disputa. Matheus Lima terminou a corrida na sexta posição, marcando 48s22. O atleta já havia dividido o pódio com Alison na etapa anterior da competição, em Xangai, quando os dois conquistaram medalhas nos 300 metros com barreiras.

A vitória em Xiamen representa o segundo triunfo consecutivo de Alison na atual edição da Diamond League, já que o brasileiro já havia vencido em território chinês na semana passada.

Adversário na disputa, o norueguês Karsten Warholm é o recordista mundial dos 400 metros com barreiras, com a marca impressionante de 45s94, estabelecida nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Apesar de ser especialista nos 400m com barreiras, esta foi apenas a primeira vez no ano que Alison competiu na prova. Antes disso, o atleta participou de disputas nos 200m e 400m rasos, nos Estados Unidos, alcançando marcas expressivas: 20s39 e 44s38, respectivamente.

O circuito da Diamond League terá sequência no próximo dia 31 de maio, com etapa marcada para Rabat, no Marrocos.